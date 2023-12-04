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Law School (18+)

Law School (18+) Episode 1

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1
Скачать (465 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Episode 1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 465 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 822

Law School — это увлекательная история о молодом 18-летнем человеке, который отправляется на учёбу в престижный университет Стоклинбург. Полон амбиций и надежд, он мечтает стать лучшим юристом, о котором когда-либо могла мечтать эта зелёная земля. Этот персонаж воплощает в себе страсть, упорство и желание добиться успеха в мире права.


По прибытии в Стоклинбург, он быстро погружается в увлекательный и сложный мир юридического образования. Здесь ему предстоит не только изучать закон, но и учиться жизни. Его путь в университете будет полон взлётов и падений: он заведёт друзей, которые станут его поддержкой в трудные моменты, встретит врагов, которые будут испытывать его силу воли, и возможно, найдёт любовь, которая заставит его взглянуть на мир под другим углом.


Проходя через различные препятствия и сталкиваясь с трудными проблемами, он будет принимать важные решения, которые определят его будущее. В игре игроки будут направлять главного героя, помогая ему решать юридические головоломки, строить отношения и развивать его карьеру. Каждое решение повлияет на сюжет и определит, сможет ли он осуществить свою мечту стать выдающимся юристом.


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Скачать Law School (18+) Episode 1 взлом

Скачать Law School (18+)
465 Мб
Ссылка 2
465 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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