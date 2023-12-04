Версия:
0.4.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 470 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 492
Описание
Old Voyeur Hostel — это визуальный роман, предназначенный для взрослой аудитории. В центре сюжета находится молодой человек, который становится владельцем скромного хостела, расположенного недалеко от женского колледжа. В ходе игры главный герой оказывается в центре захватывающих событий и интригующих ситуаций, связанных с его новым бизнесом и гостями хостела.
Игра погружает игроков в мир, где каждое решение и действие может иметь последствия, а взаимодействие с разнообразными персонажами формирует ход сюжета. В "Old Voyeur Hostel" игроки сталкиваются с моральными дилеммами и выборами, которые определяют развитие событий и конечный исход истории.
Информация о модах
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