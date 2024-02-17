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LOVERSE (18+)

LOVERSE (18+) 0.7.0R

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Версия:
0.7.0R
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 784 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 012

LOVERSE — это уникальная игра, которая переносит игроков в два различных мира: суровый реализм повседневной жизни и неоновый, насыщенный чувственностью мир, напоминающий фильм "Любовь". Эта игра исследует тему размытия границ между реальностью и виртуальной реальностью, когда главный герой надевает гарнитуру виртуальной реальности.


Игроки погружаются в пульсирующий свет, опьяняющие ароматы и энергию виртуального клуба, который ощущается более реальным, чем сама реальность. В этом мире каждое впечатление усилено, и игроки могут испытать широкий спектр эмоций и ощущений.


Однако, даже за пределами гарнитуры, влияние виртуального мира "Лавверса" продолжает оказывать свое воздействие на главного героя, проникая в каждый момент его жизни. Это создает уникальное переплетение двух миров, где границы между реальным и виртуальным становятся все более туманными.


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Скачать LOVERSE (18+) 784 Мб Ссылка 2 784 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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