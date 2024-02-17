LOVERSE — это уникальная игра, которая переносит игроков в два различных мира: суровый реализм повседневной жизни и неоновый, насыщенный чувственностью мир, напоминающий фильм "Любовь". Эта игра исследует тему размытия границ между реальностью и виртуальной реальностью, когда главный герой надевает гарнитуру виртуальной реальности.





Игроки погружаются в пульсирующий свет, опьяняющие ароматы и энергию виртуального клуба, который ощущается более реальным, чем сама реальность. В этом мире каждое впечатление усилено, и игроки могут испытать широкий спектр эмоций и ощущений.





Однако, даже за пределами гарнитуры, влияние виртуального мира "Лавверса" продолжает оказывать свое воздействие на главного героя, проникая в каждый момент его жизни. Это создает уникальное переплетение двух миров, где границы между реальным и виртуальным становятся все более туманными.