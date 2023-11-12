Syahata's Bad Day - представляет собой пиксель-арт сайд-скроллер, предназначенный для взрослой аудитории. Игра имеет захватывающий сеттинг в мире, охваченном зомби-апокалипсисом, и предлагает игрокам уникальные возможности для исследования и выживания в этой опасной обстановке.





Главная героиня игры стремится добраться до безопасного места в мире, где улицы и здания заполнены мутантами. Игрокам предстоит помогать ей пробираться через коридоры и комнаты, избегая столкновений с врагами, у которых, как и во многих играх жанра, есть определенные, типичные цели.





Игра обещает большое разнообразие ситуаций, в которых главной героине придется находить различные способы выживания и преодоления препятствий. Оригинальное исполнение в пиксель-арт стиле и элементы RPG добавляют игре уникальности и привлекательности, особенно для фанатов этого жанра.