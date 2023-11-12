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Syahatas Bad Day (18+)

Syahatas Bad Day (18+) 1.0.1

30
2
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 800 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32 914

Syahata's Bad Day - представляет собой пиксель-арт сайд-скроллер, предназначенный для взрослой аудитории. Игра имеет захватывающий сеттинг в мире, охваченном зомби-апокалипсисом, и предлагает игрокам уникальные возможности для исследования и выживания в этой опасной обстановке.


Главная героиня игры стремится добраться до безопасного места в мире, где улицы и здания заполнены мутантами. Игрокам предстоит помогать ей пробираться через коридоры и комнаты, избегая столкновений с врагами, у которых, как и во многих играх жанра, есть определенные, типичные цели.


Игра обещает большое разнообразие ситуаций, в которых главной героине придется находить различные способы выживания и преодоления препятствий. Оригинальное исполнение в пиксель-арт стиле и элементы RPG добавляют игре уникальности и привлекательности, особенно для фанатов этого жанра.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Syahatas Bad Day (18+) 1.0.1 взлом

Скачать Syahatas Bad Day (18+) 800 Мб Ссылка 2 800 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Syahatas Bad Day (18+)


Комментарии (3)
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еifjf
еifjf 11 часов назад
еifjf, можно обновить игру?
0
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еifjf
еifjf 22 июня 2024 10:53
eifjf, извеняюсь оно будет 28 июня надеюсь в этот день оно выйдет и здесь
+4
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eifjf
eifjf 22 июня 2024 10:30
обновите игры до 1.0.1 это обновление уже вышло
0
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