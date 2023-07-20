Delirium - представляет собой 2D-приключенческий экшен с элементами платформера. Эта игра ориентирована на исследование закрытых пространств, что предполагает акцент на экспериментировании со светом и атмосферой, создавая уникальную визуальную составляющую.





Основной особенностью игры является наличие развитых диалогов и персонажей, с которыми игроки могут взаимодействовать. Это придает игре дополнительную глубину, позволяя игрокам погрузиться в сюжет и историю, которая в настоящее время находится в стадии разработки. Разработчик игры планирует внести значительные изменения в ближайшем будущем, включая изменение внешнего вида главного героя и полное переработка некоторых анимаций. Это предполагает улучшение визуального стиля и повышение качества игрового опыта.





Кроме того, планируется расширение возможностей передвижения игрока, включая, например, передвижение по лестницам, что добавит новые элементы игровой механики. Ещё одним важным направлением разработки является введение системы апгрейда оружия, что позволит игрокам улучшать свое вооружение и адаптироваться к различным испытаниям в игре.