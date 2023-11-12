Описание

Jimmy Awkward Adventure — это визуальный роман, находящийся на стадии разработки и имеющий пре-альфа версию. История сосредоточена вокруг главного героя по имени Джимми, который живет с хозяйкой и тремя соседями по комнате. Игра представляет собой рассказ о его жизни и взаимодействиях с другими персонажами в контексте текущих обстоятельств, включая изоляцию из-за пандемии.





Джимми, будучи геймером и испытывая трудности с поиском работы, оказывается вовлеченным в ряд событий и ситуаций, которые раскрывают различные аспекты его личности и жизни. Игра обещает быть наполненной различными поворотами сюжета, предоставляя игрокам уникальный опыт погружения в жизнь и испытания главного героя.





Сюжет игры разворачивается во время пандемии, что добавляет особую актуальность и реалистичность в контекст современного мира. Игрокам предстоит исследовать разнообразные взаимоотношения и сценарии, которые формируют жизненный путь Джимми.