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Jimmy Awkward Adventures (18+)

Jimmy Awkward Adventures (18+) 0.22.4a

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Версия:
0.22.4a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 529 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 283
Скриншоты
Описание

Jimmy Awkward Adventure — это визуальный роман, находящийся на стадии разработки и имеющий пре-альфа версию. История сосредоточена вокруг главного героя по имени Джимми, который живет с хозяйкой и тремя соседями по комнате. Игра представляет собой рассказ о его жизни и взаимодействиях с другими персонажами в контексте текущих обстоятельств, включая изоляцию из-за пандемии.


Джимми, будучи геймером и испытывая трудности с поиском работы, оказывается вовлеченным в ряд событий и ситуаций, которые раскрывают различные аспекты его личности и жизни. Игра обещает быть наполненной различными поворотами сюжета, предоставляя игрокам уникальный опыт погружения в жизнь и испытания главного героя.


Сюжет игры разворачивается во время пандемии, что добавляет особую актуальность и реалистичность в контекст современного мира. Игрокам предстоит исследовать разнообразные взаимоотношения и сценарии, которые формируют жизненный путь Джимми.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Jimmy Awkward Adventures (18+) v0.22.4a MOD APK

Скачать Jimmy Awkward Adventures (18+) 529 Мб Ссылка 2 529 Мб
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Старые версии Jimmy Awkward Adventures (18+)
Version 0.19.4 Version 0.20.1 Version TG 0.20.1 Version TG 0.19.4


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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