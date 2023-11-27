Добро пожаловать в Sexy Beaches, симулятор строительства тропического острова, полный возбужденных красоток! Стройте новые здания, управляйте и улучшайте свои разработки и помогите каждой горячей девушке построить остров ее мечты!





Каждый остров принадлежит отдельной сексуальной красотке, стремящейся к успеху. Застройте каждый остров различными жилыми, деловыми и торговыми секторами. Управляйте новыми разработками, наблюдая за жителями и персоналом, внося коррективы для максимизации вашей прибыли и роста. Получайте опыт и повышайте уровень своих способностей. Выполняйте квесты, чтобы помочь каждой девушке достичь своих целей, и вы откроете для новых девочек новые острова и испытания, которые предстоит покорить!