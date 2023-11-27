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Sexy Beaches (18+)

Sexy Beaches (18+) 2.2.0

12
1
Скачать (156 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
2.2.0
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 156 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
27 599

Добро пожаловать в Sexy Beaches, симулятор строительства тропического острова, полный возбужденных красоток! Стройте новые здания, управляйте и улучшайте свои разработки и помогите каждой горячей девушке построить остров ее мечты!


Каждый остров принадлежит отдельной сексуальной красотке, стремящейся к успеху. Застройте каждый остров различными жилыми, деловыми и торговыми секторами. Управляйте новыми разработками, наблюдая за жителями и персоналом, внося коррективы для максимизации вашей прибыли и роста. Получайте опыт и повышайте уровень своих способностей. Выполняйте квесты, чтобы помочь каждой девушке достичь своих целей, и вы откроете для новых девочек новые острова и испытания, которые предстоит покорить!


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


1. Замороженная валюта

• Бесплатный магазин (золото Нутаку не включается)

• Наличные/драгоценные камни

2. Награда x1-20

• Достижения

• Мозаика и т. д.


МОД 2


1. Бесплатное улучшение зданий.

2. Бесплатные покупки.


Примечание: оно уменьшается, но игнорирует необходимые вам деньги/драгоценные камни.

Скачать Sexy Beaches (18+) 2.2.0 взлом

MOD V1
156 Мб
MOD V2
156 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
156 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
156 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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