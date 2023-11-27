Sexy Beaches (18+) 2.2.0
Добро пожаловать в Sexy Beaches, симулятор строительства тропического острова, полный возбужденных красоток! Стройте новые здания, управляйте и улучшайте свои разработки и помогите каждой горячей девушке построить остров ее мечты!
Каждый остров принадлежит отдельной сексуальной красотке, стремящейся к успеху. Застройте каждый остров различными жилыми, деловыми и торговыми секторами. Управляйте новыми разработками, наблюдая за жителями и персоналом, внося коррективы для максимизации вашей прибыли и роста. Получайте опыт и повышайте уровень своих способностей. Выполняйте квесты, чтобы помочь каждой девушке достичь своих целей, и вы откроете для новых девочек новые острова и испытания, которые предстоит покорить!
МОД 1
1. Замороженная валюта
• Бесплатный магазин (золото Нутаку не включается)
• Наличные/драгоценные камни
2. Награда x1-20
• Достижения
• Мозаика и т. д.
МОД 2
1. Бесплатное улучшение зданий.
2. Бесплатные покупки.
Примечание: оно уменьшается, но игнорирует необходимые вам деньги/драгоценные камни.
Скачать Sexy Beaches (18+) 2.2.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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