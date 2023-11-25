HAZELNUT LATTE — это захватывающая видеоигра, в которой игроки берут на себя роль путешествующего бизнесмена с любовью к кофе. Сюжет игры разворачивается в Джейд-Сити, куда главный герой прибывает для важной встречи, но сначала решает посетить местную кофейню, Cafe Estro.





В кофейне главный герой встречает очаровательную баристу по имени Хейзел. Между ними возникает мгновенная связь, что добавляет в игру элемент романтики и дружбы. Однако внимание привлекает и другой аспект: почему в таком хорошем заведении так мало клиентов?





Игра позволяет игрокам исследовать историю Cafe Estro и помочь его владельцам в преодолении трудностей. По мере развития сюжета игроки узнают больше о себе и о различных персонажах, которых встречают в Джейд-Сити. "HAZELNUT LATTE" предлагает уникальный опыт, сочетая элементы управления бизнесом, самопознания и социальных взаимодействий.