HAZELNUT LATTE (18+) 0.11.2
HAZELNUT LATTE — это захватывающая видеоигра, в которой игроки берут на себя роль путешествующего бизнесмена с любовью к кофе. Сюжет игры разворачивается в Джейд-Сити, куда главный герой прибывает для важной встречи, но сначала решает посетить местную кофейню, Cafe Estro.
В кофейне главный герой встречает очаровательную баристу по имени Хейзел. Между ними возникает мгновенная связь, что добавляет в игру элемент романтики и дружбы. Однако внимание привлекает и другой аспект: почему в таком хорошем заведении так мало клиентов?
Игра позволяет игрокам исследовать историю Cafe Estro и помочь его владельцам в преодолении трудностей. По мере развития сюжета игроки узнают больше о себе и о различных персонажах, которых встречают в Джейд-Сити. "HAZELNUT LATTE" предлагает уникальный опыт, сочетая элементы управления бизнесом, самопознания и социальных взаимодействий.
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