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HAZELNUT LATTE (18+)

HAZELNUT LATTE (18+) 0.11.2

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Версия:
0.11.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 575

HAZELNUT LATTE — это захватывающая видеоигра, в которой игроки берут на себя роль путешествующего бизнесмена с любовью к кофе. Сюжет игры разворачивается в Джейд-Сити, куда главный герой прибывает для важной встречи, но сначала решает посетить местную кофейню, Cafe Estro.


В кофейне главный герой встречает очаровательную баристу по имени Хейзел. Между ними возникает мгновенная связь, что добавляет в игру элемент романтики и дружбы. Однако внимание привлекает и другой аспект: почему в таком хорошем заведении так мало клиентов?


Игра позволяет игрокам исследовать историю Cafe Estro и помочь его владельцам в преодолении трудностей. По мере развития сюжета игроки узнают больше о себе и о различных персонажах, которых встречают в Джейд-Сити. "HAZELNUT LATTE" предлагает уникальный опыт, сочетая элементы управления бизнесом, самопознания и социальных взаимодействий.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать HAZELNUT LATTE (18+) 0.11.2 взлом

Скачать HAZELNUT LATTE (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб

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