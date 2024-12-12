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Lovecraft Locker 2: Tentacle Breach (18+)

Lovecraft Locker 2: Tentacle Breach (18+) 0.5.00

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6
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Версия:
0.5.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 300 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 262
Скриншоты
Описание

Lovecraft Locker 2: Tentacle Breach — это сиквел популярной казуальной игры, нацеленной на взрослую аудиторию. Продолжение сохраняет знакомую игрокам механику первой части, одновременно обогащая её новыми элементами, которые делают геймплей ещё более увлекательным и разнообразным.


Главный герой игры — таинственный инопланетянин, действия которого являются ключевыми в игровом процессе. Основная задача игрока — успешно выполнять определенные задания, которые приводят к получению ценного ресурса. Этот ресурс необходим для продолжения выполнения важной миссии, которая раскрывается по ходу игры.


"Lovecraft Locker 2" отличается рисованной графикой, что придает игре особый художественный стиль. Игра также предлагает значительное расширение игровых возможностей по сравнению с первой частью, включая большее количество персонажей и разнообразных игровых сценариев.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Lovecraft Locker 2: Tentacle Breach (18+) v0.5.00 MOD APK

Скачать Lovecraft Locker 2: Tentacle Breach (18+) 300 Мб Ссылка 2 300 Мб
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Отзывы о Lovecraft Locker 2: Tentacle Breach (18+)


Комментарии (1)
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Гы
Гы 12 декабря 2024 20:09
Если что это демка, а не полная версия
0
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