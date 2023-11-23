Описание

Love by the Water — это визуальный роман для взрослой аудитории, который сочетает в себе элементы романтики и тайны. История рассказывает о молодом человеке, проведшем всю свою жизнь в доме у моря вместе со своим отцом. Особенностью главного героя является его связь с морем, что делает его неспособным удаляться от воды на значительное расстояние.





Сюжет начинает разворачиваться с момента постройки школы недалеко от берега, что дает главному герою возможность обучаться и взаимодействовать с другими людьми. Игра предлагает богатую историю с множеством персонажей, где каждое решение игрока может повлиять на развитие событий.





Сосредоточенная на взрослой аудитории, игра содержит темы и ситуации, предназначенные для зрелой аудитории. Она представляет собой сочетание интерактивной повествовательной игры и элементов выбора, позволяющих игрокам влиять на ход исследования и развития отношений с другими персонажами.