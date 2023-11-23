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Love by the Water (18+)

Love by the Water (18+) Chapter 4

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Версия:
Chapter 4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 298
Скриншоты
Описание

Love by the Water — это визуальный роман для взрослой аудитории, который сочетает в себе элементы романтики и тайны. История рассказывает о молодом человеке, проведшем всю свою жизнь в доме у моря вместе со своим отцом. Особенностью главного героя является его связь с морем, что делает его неспособным удаляться от воды на значительное расстояние.


Сюжет начинает разворачиваться с момента постройки школы недалеко от берега, что дает главному герою возможность обучаться и взаимодействовать с другими людьми. Игра предлагает богатую историю с множеством персонажей, где каждое решение игрока может повлиять на развитие событий.


Сосредоточенная на взрослой аудитории, игра содержит темы и ситуации, предназначенные для зрелой аудитории. Она представляет собой сочетание интерактивной повествовательной игры и элементов выбора, позволяющих игрокам влиять на ход исследования и развития отношений с другими персонажами.


Информация о модах

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Скачать Love by the Water (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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