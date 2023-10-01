Holding On To - представляет собой захватывающую интерактивную историю, в которой вы внезапно оказываетесь вовлечены в жизнь двух очаровательных женщин. Игра начинается с вашего ночного блуждания, во время которого вы помогаете одной из дам выбраться из неприятной ситуации. В благодарность она приглашает вас в свой дом, где вы встречаете еще одну привлекательную женщину.





Сюжетная линия оборачивается неожиданным поворотом, когда вы обнаруживаете, что в городе царит хаос и беспорядок. Вам предстоит взять на себя роль ключевого игрока в этой запутанной истории и восстановить порядок в городе. Игра обещает быть полной драматизма, интриг и неожиданных поворотов, что делает ее идеальным выбором для тех, кто любит интерактивные истории с элементами приключения и романтики.