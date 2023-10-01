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Holding On To (18+)

Holding On To (18+) 0.1.0

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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 616 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 816

Holding On To - представляет собой захватывающую интерактивную историю, в которой вы внезапно оказываетесь вовлечены в жизнь двух очаровательных женщин. Игра начинается с вашего ночного блуждания, во время которого вы помогаете одной из дам выбраться из неприятной ситуации. В благодарность она приглашает вас в свой дом, где вы встречаете еще одну привлекательную женщину.


Сюжетная линия оборачивается неожиданным поворотом, когда вы обнаруживаете, что в городе царит хаос и беспорядок. Вам предстоит взять на себя роль ключевого игрока в этой запутанной истории и восстановить порядок в городе. Игра обещает быть полной драматизма, интриг и неожиданных поворотов, что делает ее идеальным выбором для тех, кто любит интерактивные истории с элементами приключения и романтики.


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Информация о модах

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Скачать Holding On To (18+) 0.1.0 взлом

Скачать Holding On To (18+) 616 Мб Ссылка 2 616 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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