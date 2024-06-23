Graduated (18+) — это нарисованная от руки визуальная новелла, которая позволяет игрокам принять участие в путешествии старшеклассника, который отправляется в захватывающий квест, чтобы поступить в высшее учебное заведение. По пути вы будете решать сложные головоломки и раскрывать секреты, помогая нашему герою найти способ осуществить свою мечту.





Погрузитесь в историю Graduated (18+) и погрузитесь в ее красочных персонажей и яркие сцены. Помогите главному герою преодолеть препятствия, с которыми он сталкивается, открывая по пути новые секреты и раскрывая скрытые истории.