Graduated (18+) 0.52
Версия:
0.52
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 835 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 820
Graduated (18+) — это нарисованная от руки визуальная новелла, которая позволяет игрокам принять участие в путешествии старшеклассника, который отправляется в захватывающий квест, чтобы поступить в высшее учебное заведение. По пути вы будете решать сложные головоломки и раскрывать секреты, помогая нашему герою найти способ осуществить свою мечту.
Погрузитесь в историю Graduated (18+) и погрузитесь в ее красочных персонажей и яркие сцены. Помогите главному герою преодолеть препятствия, с которыми он сталкивается, открывая по пути новые секреты и раскрывая скрытые истории.
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