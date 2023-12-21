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Seeds Of Chaos (18+)

Seeds Of Chaos (18+) 0.4.09

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4
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Версия:
0.4.09
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 273 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 225
Скриншоты
Описание

Seeds Of Chaos (18+) - Вам 18 лет или больше? Готовы к эпическому приключению? Отправляйтесь в интересное путешествие в Солансу — дом темной силы. Играйте в Seeds Of Chaos и помогите силам света победить силы зла!


Откройте для себя захватывающий мир Солансы, объединяя усилия с легендарными героями, чтобы победить своих врагов. Создайте своего собственного персонажа, подготовьтесь к битве и уничтожьте могущественных врагов в этой захватывающей визуальной новелле.


Властвовать над Солансой! Примите участие в напряженных битвах, решайте головоломки и принимайте трудные решения в своей миссии, чтобы вернуть мир в этот фантастический мир. Погрузитесь в захватывающую историю с прекрасно прорисованными персонажами и окружающей средой, пока вы продвигаетесь к победе.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Seeds Of Chaos (18+) v0.4.09 MOD APK

Скачать Seeds Of Chaos (18+) 273 Мб Ссылка 2 273 Мб
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Старые версии Seeds Of Chaos (18+)
Version 0.4.06 Version 0.4.08 Version TG 0.4.08


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Seeds Of Chaos (18+)


Комментарии (2)
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Oli
Oli 26 мая 2024 21:45
Подскажите для незнающих английский. Почему постоянно на какой-то неделе тебя бросают в тюрьму и игра окончена? Что я делаю ни так?
0
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Leo
Leo 21 декабря 2023 11:22
После скачивания и установки вылетает при запуске
+3
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