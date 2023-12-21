Описание

Seeds Of Chaos (18+) - Вам 18 лет или больше? Готовы к эпическому приключению? Отправляйтесь в интересное путешествие в Солансу — дом темной силы. Играйте в Seeds Of Chaos и помогите силам света победить силы зла!





Откройте для себя захватывающий мир Солансы, объединяя усилия с легендарными героями, чтобы победить своих врагов. Создайте своего собственного персонажа, подготовьтесь к битве и уничтожьте могущественных врагов в этой захватывающей визуальной новелле.





Властвовать над Солансой! Примите участие в напряженных битвах, решайте головоломки и принимайте трудные решения в своей миссии, чтобы вернуть мир в этот фантастический мир. Погрузитесь в захватывающую историю с прекрасно прорисованными персонажами и окружающей средой, пока вы продвигаетесь к победе.