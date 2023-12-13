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Wishes (18+)

Wishes (18+) 0.95

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Версия:
0.95
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 415 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 821
Скриншоты
Описание

Wishes – это захватывающая игра, в которой игроки погружаются в мир школьных приключений и мистических загадок. Игра начинается с первого дня в школе главного героя, который с некоторыми сомнениями решает отправиться на занятия. В школе его ожидают необычные и странные одноклассники, что добавляет игре элементы загадочности и интриги.


Особый акцент в игре делается на взаимодействиях с другими студентами, в особенности с девушками из класса главного героя, которые кажутся ему не только привлекательными, но и загадочными. Игрокам предстоит исследовать эти отношения и выяснить, что стоит за странным поведением одноклассников.


В один из дней, главный герой обнаруживает предмет, похожий на волшебную лампу. Это открытие приводит к серии событий, которые могут радикально изменить его школьную жизнь. Возможность появления джинна из лампы добавляет игре элемент фантазии и магии.


Информация о модах

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Скачать Wishes (18+) v0.95 MOD APK

Скачать Wishes (18+) 415 Мб Ссылка 2 415 Мб
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Старые версии Wishes (18+)
Version 0.91 Version 0.93 Version 0.94 Version TG 0.94 Version TG 0.93


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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