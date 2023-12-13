Описание

Wishes – это захватывающая игра, в которой игроки погружаются в мир школьных приключений и мистических загадок. Игра начинается с первого дня в школе главного героя, который с некоторыми сомнениями решает отправиться на занятия. В школе его ожидают необычные и странные одноклассники, что добавляет игре элементы загадочности и интриги.





Особый акцент в игре делается на взаимодействиях с другими студентами, в особенности с девушками из класса главного героя, которые кажутся ему не только привлекательными, но и загадочными. Игрокам предстоит исследовать эти отношения и выяснить, что стоит за странным поведением одноклассников.





В один из дней, главный герой обнаруживает предмет, похожий на волшебную лампу. Это открытие приводит к серии событий, которые могут радикально изменить его школьную жизнь. Возможность появления джинна из лампы добавляет игре элемент фантазии и магии.