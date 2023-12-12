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The Copycat (18+)

The Copycat (18+) 0.8.0

4
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.8.0
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
6 397

The Copycat – это глубоко эмоциональная и захватывающая игра, которая затрагивает темы издевательств, семейных трагедий и личного роста. Игра начинается с первого дня в новой школе, где главный герой сталкивается с непростыми испытаниями, включая жестокость хулиганов.


После трагической гибели отца главного героя, которая оставила глубокий след в его жизни, он надеялся найти поддержку и понимание в школьной среде. Однако, вместо этого ситуация обострилась, и герой столкнулся с еще более жестокими издевательствами и притеснениями.


"The Copycat" представляет собой путешествие главного героя через эти трудности. Игроки сталкиваются с выбором: попытаться приспособиться и стать популярными, преодолевая препятствия и негативное отношение со стороны окружающих, или же стать свидетелями того, как их хулиган продолжает уничтожать их оставшуюся семью.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать The Copycat (18+) 0.8.0 взлом

Скачать The Copycat (18+)
1.8 Гб
Ссылка 2
1.8 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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