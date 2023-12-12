The Copycat – это глубоко эмоциональная и захватывающая игра, которая затрагивает темы издевательств, семейных трагедий и личного роста. Игра начинается с первого дня в новой школе, где главный герой сталкивается с непростыми испытаниями, включая жестокость хулиганов.





После трагической гибели отца главного героя, которая оставила глубокий след в его жизни, он надеялся найти поддержку и понимание в школьной среде. Однако, вместо этого ситуация обострилась, и герой столкнулся с еще более жестокими издевательствами и притеснениями.





"The Copycat" представляет собой путешествие главного героя через эти трудности. Игроки сталкиваются с выбором: попытаться приспособиться и стать популярными, преодолевая препятствия и негативное отношение со стороны окружающих, или же стать свидетелями того, как их хулиган продолжает уничтожать их оставшуюся семью.