Lovecraft Locker: Tentacle Hell — адский спин-офф Lovecraft Locker: Tentacle Lust. Как и первая игра, Tentacle Hell — это казуальная стратегическая игра для взрослых, в которой вы берете на себя роль сущности, способной заражать шкафчики и захватывать нежелательные цели. Несмотря на тему «ада», которую можно интерпретировать как библейскую по своей природе, Tentacle Hell по-прежнему вдохновлен ужасами Лавкрафта и уделяет большое внимание щупальцам и тому подобному!
полная версия
Скачать Lovecraft Locker: Tentacle Hell (18+) v1.1.00b Demo MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.