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Lovecraft Locker: Tentacle Hell (18+)

Lovecraft Locker: Tentacle Hell (18+) v1.1.00b Demo

18
2
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Версия:
1.1.00b Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:12
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 439
Описание

Lovecraft Locker: Tentacle Hell — адский спин-офф Lovecraft Locker: Tentacle Lust. Как и первая игра, Tentacle Hell — это казуальная стратегическая игра для взрослых, в которой вы берете на себя роль сущности, способной заражать шкафчики и захватывать нежелательные цели. Несмотря на тему «ада», которую можно интерпретировать как библейскую по своей природе, Tentacle Hell по-прежнему вдохновлен ужасами Лавкрафта и уделяет большое внимание щупальцам и тому подобному!


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Lovecraft Locker: Tentacle Hell (18+)


Комментарии (1)
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111
111 21 декабря 2023 12:51
Это демоверсия, а в описании числится полная
+4
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