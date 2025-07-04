Описание

Lovecraft Locker: Tentacle Hell — адский спин-офф Lovecraft Locker: Tentacle Lust. Как и первая игра, Tentacle Hell — это казуальная стратегическая игра для взрослых, в которой вы берете на себя роль сущности, способной заражать шкафчики и захватывать нежелательные цели. Несмотря на тему «ада», которую можно интерпретировать как библейскую по своей природе, Tentacle Hell по-прежнему вдохновлен ужасами Лавкрафта и уделяет большое внимание щупальцам и тому подобному!