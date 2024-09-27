Описание

What a Legend! рассказывает историю молодого человека, решившего отправиться в самый большой город королевства с одной целью — потерять свою девственность. Однако его планы кардинально меняются, когда он встречает таинственную женщину, которая отправляет его на эпическое и неожиданное приключение.





На этом пути он столкнется с множеством колоритных персонажей, включая несчастных домохозяек, прекрасных девиц и милых магических существ. Каждая встреча приносит новые испытания и возможности, а также шанс стать настоящей легендой. What a Legend! сочетает юмор, романтику и фантазию, предлагая игрокам захватывающее и увлекательное путешествие по фантастическому миру, наполненному неожиданностями и удивительными открытиями.