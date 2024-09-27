Версия:
0.7.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 974
Описание
What a Legend! рассказывает историю молодого человека, решившего отправиться в самый большой город королевства с одной целью — потерять свою девственность. Однако его планы кардинально меняются, когда он встречает таинственную женщину, которая отправляет его на эпическое и неожиданное приключение.
На этом пути он столкнется с множеством колоритных персонажей, включая несчастных домохозяек, прекрасных девиц и милых магических существ. Каждая встреча приносит новые испытания и возможности, а также шанс стать настоящей легендой. What a Legend! сочетает юмор, романтику и фантазию, предлагая игрокам захватывающее и увлекательное путешествие по фантастическому миру, наполненному неожиданностями и удивительными открытиями.
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