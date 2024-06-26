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Magic Academy Collector (18+)

Magic Academy Collector (18+) 0.1.5.1

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Версия:
0.1.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 235 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 798

Погрузитесь в насыщенный событиями фэнтезийный мир и станьте героем истории. С Magic Academy Collector вы сможете исследовать волшебный мир, наполненный тайнами и возможностями, а также насладиться красивой графикой и откровенным контентом. Станьте мастером колдовства, используйте могущественные заклинания и смотрите, как разворачивается ваша история!


Возьмите под контроль свою судьбу и возглавьте могущественную империю в качестве ее Повелителя. Создавайте могущественные артефакты, чтобы усилить свои магические способности и раскрыть скрытые секреты в этой захватывающей игре. Наслаждайтесь захватывающим путешествием, наполненным напряженными сражениями и стратегическим геймплеем, который не оставит вас равнодушным!


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Информация о модах

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Скачать Magic Academy Collector (18+) 0.1.5.1 взлом

Скачать Magic Academy Collector (18+) 235 Мб Ссылка 2 235 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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