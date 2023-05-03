Описание

Alvein (18+) - Готовы ли вы стать героем собственной истории? Присоединяйтесь к Alvein, классической ролевой игре с изюминкой - милые девушки! Наслаждайтесь своим приключением и защитите деревню от врагов.





Ваше путешествие с Алвейном начинается с поисков спасителя. Примите вызов защитить деревню от врагов и побеждайте в эпических битвах. С каждым шагом вы будете приближаться к раскрытию мощных способностей и знакомству с симпатичными девушками, населяющими его.





Испытайте острые ощущения от победы и станьте героическим лидером, которого многие ждали. Воплотите в жизнь свою фантазию о защите нуждающихся, заводите новых друзей и находите любовь на своем пути.