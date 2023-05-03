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Alvein (18+)

Alvein (18+) 99e

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5
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Версия:
99e
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 330 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48 800
Скриншоты
Описание

Alvein (18+) - Готовы ли вы стать героем собственной истории? Присоединяйтесь к Alvein, классической ролевой игре с изюминкой - милые девушки! Наслаждайтесь своим приключением и защитите деревню от врагов.


Ваше путешествие с Алвейном начинается с поисков спасителя. Примите вызов защитить деревню от врагов и побеждайте в эпических битвах. С каждым шагом вы будете приближаться к раскрытию мощных способностей и знакомству с симпатичными девушками, населяющими его.


Испытайте острые ощущения от победы и станьте героическим лидером, которого многие ждали. Воплотите в жизнь свою фантазию о защите нуждающихся, заводите новых друзей и находите любовь на своем пути.


Информация о модах

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Скачать Alvein (18+) v99e MOD APK

Скачать Alvein (18+) 330 Мб Ссылка 2 330 Мб 99c Rus 330 Мб 99c Rus (Ссылка 2) 330 Мб 99c Rus [TG] 330 Мб
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Отзывы о Alvein (18+)


Комментарии (9)
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Жеканелох
Жеканелох 3 июля 2024 10:23
Zediob, нажимаешь не во время диалога двумя пальцами по экрану и высветиться менюшкас настройками с и созранениями
+1
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Сакура
Сакура 27 февраля 2024 09:28
Игра вобще не устанавливается.пишит, файл поврежден
+1
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Zediob
Zediob 24 декабря 2023 13:04
Как в ней сохраниться, кнопки меню никакой нет.
+2
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Vithska
Vithska 4 декабря 2023 02:40
При переходе на снежную локациию выдаёт ошибку, переустановка игры не помогла. Играю на андроид
0
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Нн
Нн 1 ноября 2023 22:46
Скачал игру перешёл к установке, а она не установилась
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 мая 2023 18:12
Гнарл,
не факт
+5
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Гнарл
Гнарл 9 мая 2023 03:20
Будет 82а на русском?
-2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 мая 2023 21:07
егор,
Думаю никак:(
0
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егор
егор 3 мая 2023 17:58
почему когда скачал игра на английском?и как поменять язык на русский?
+2
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