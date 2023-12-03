Описание

Living in a Brothel - это интересная история о молодом человеке, который живет в доме своей хозяйки Присциллы и предпочитает проводить все свое время, играя в видеоигры. Он не работает и не платит за аренду, полагаясь на доброту Присциллы. Однако, когда подруга Присциллы, Беатрис, объявляет о своем намерении открыть бар, Присцилла видит в этом возможность помочь молодому человеку найти работу и перестать зависеть от ее щедрости.





С этого момента начинается новый поворот в жизни главного героя. Он сталкивается с возможностью изменить свое положение, начать работать и внести свой вклад в общее благополучие. Встреча с Беатрис может привести к интересным и непредсказуемым событиям, и главному герою предстоит решить, согласиться ли он на эту работу и какие изменения это принесет в его жизнь.