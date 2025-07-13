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Medieval Times (18+)

Medieval Times (18+) vS2 C10

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Версия:
S2 C10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:15
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 532
Описание

Medieval Times - это игра, которая стремится рассказать увлекательную историю о жизни Беннета и жителей деревни Немерион, а также о их приключениях и отношениях друг с другом. В этой игре игрокам предоставляется возможность окунуться в атмосферу средневековья и стать частью захватывающего повествования.


Сюжет игры сконцентрирован на персонаже по имени Беннет и его взаимодействии с жителями деревни Немерион. В ходе игры игроки будут следить за развитием персонажей, участвовать в их приключениях и исследованиях, а также наблюдать за развитием их отношений. Все это приправлено уникальной атмосферой средневековья, которая создает увлекательное и аутентичное игровое окружение.


Основной акцент в Medieval Times делается на взаимодействии игроков с персонажами и влиянии их действий на ход сюжета. Каждое решение и выбор игрока может оказать влияние на развитие исследования и взаимоотношений между персонажами, что делает игровой процесс интересным и динамичным.


Игра предлагает уникальную возможность погрузиться в мир средневековья, переживая приключения и следя за развитием персонажей, что делает ее увлекательным опытом для любителей исторических историй и ролевых игр.


Информация о модах

полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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