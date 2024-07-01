Becoming a Femboy - это уникальная игра, которая рассказывает историю молодого человека по имени Остин. Он отправляется в параллельную вселенную, которая населена вымышленными гендерами, такими как футанари и ловушки. В этой альтернативной реальности Остин оказывается в роли ловушки, и его приходится адаптироваться к новым условиям жизни.





Игра предлагает уникальное погружение в этот фантастический мир, где игроки могут исследовать историю Остина и его стремление к адаптации в новой среде. Сложные выборы и события в игре позволяют игрокам формировать сюжет и влиять на развитие персонажа.





Будучи ловушкой в этой параллельной вселенной, Остин сталкивается с различными вызовами и приключениями, и игроки могут влиять на исход его истории. Эта игра позволяет игрокам исследовать темы гендера и самоидентификации, предоставляя уникальную перспективу на эту тему.