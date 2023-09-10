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Evermore (18+)

Evermore (18+) 0.5.1

4
2
Скачать (875 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.5.1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 875 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
15 386

Evermore раскрывает глубокую и таинственную историю, полную внутренних демонов, прошлых трагедий и надежды на лучшее будущее. Игра ведет игрока через жизнь главного героя, от драматичной потери в детстве до поиска своего места в мире.


После жутких событий прошлого главный герой оказывается в замкнутом круге ужаса, потерь и одиночества. Он сталкивается с реакцией окружающего мира на свою мрачную репутацию, дружбой и отвержением в разные периоды своей жизни. На фоне страха и недоверия, считаясь проклятым ребенком, он с трудом находит в себе силы продолжать жить и верить в добро. Но все меняется, когда Натали вводит его в свою семью. Впервые за долгие годы он чувствует тепло, принятие и любовь. Через заботу и понимание Натали, главный герой учится преодолевать свои внутренние страхи, узнает, что такое настоящая семья и ищет ответы на вопросы о своем прошлом.


В игре игрокам предстоит разгадать тайны, связанные с убийствами предыдущих приемных семей, и найти способ остановить это проклятие. Путешествие через память, подсознание и разные временные плоскости открывает новые улики и свидетельства, ведущие к разгадке.


Evermore – это не просто игра, это драматическая история о преодолении, поиске истинной семьи и вере в второй шанс.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Evermore (18+) 0.5.1 взлом

Скачать Evermore (18+)
875 Мб
Ссылка 2
875 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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