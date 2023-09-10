Evermore раскрывает глубокую и таинственную историю, полную внутренних демонов, прошлых трагедий и надежды на лучшее будущее. Игра ведет игрока через жизнь главного героя, от драматичной потери в детстве до поиска своего места в мире.





После жутких событий прошлого главный герой оказывается в замкнутом круге ужаса, потерь и одиночества. Он сталкивается с реакцией окружающего мира на свою мрачную репутацию, дружбой и отвержением в разные периоды своей жизни. На фоне страха и недоверия, считаясь проклятым ребенком, он с трудом находит в себе силы продолжать жить и верить в добро. Но все меняется, когда Натали вводит его в свою семью. Впервые за долгие годы он чувствует тепло, принятие и любовь. Через заботу и понимание Натали, главный герой учится преодолевать свои внутренние страхи, узнает, что такое настоящая семья и ищет ответы на вопросы о своем прошлом.





В игре игрокам предстоит разгадать тайны, связанные с убийствами предыдущих приемных семей, и найти способ остановить это проклятие. Путешествие через память, подсознание и разные временные плоскости открывает новые улики и свидетельства, ведущие к разгадке.





Evermore – это не просто игра, это драматическая история о преодолении, поиске истинной семьи и вере в второй шанс.