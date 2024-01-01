Another Truth Neo - это обновленная версия HTML-игры, в которой игроку предстоит взять на себя роль обычного парня, только что начавшего работать в частном детективном агентстве и получившего в подарок умные часы. Однако, как оказывается, эти часы способны на много большее, чем просто показывать время. В игре игроку предстоит исследовать различные дела и расследования, при этом справляясь с хаосом и изменениями, которые происходят в его жизни.





Сюжет игры предоставляет игроку возможность узнать, есть ли какой-то грандиозный план за всеми происходящими событиями или же он является случайным испытуемым в каком-то эксперименте фармацевтической компании. В процессе игры игрок будет раскрывать загадочные тайны и принимать важные решения, влияющие на развитие сюжета.





Игра предлагает увлекательное приключение с элементами детективного расследования и научной фантастики. Игроки могут ожидать увлекательный сюжет, загадочные загадки и неожиданные повороты событий, делая игру интересной и захватывающей.