Описание

FatesCrossed (18+) - это интригующая визуальная новелла с интересным сюжетом и визуальным стилем, предназначенная для взрослой аудитории. История вращается вокруг молодого парня, который остался сиротой после таинственной смерти своей матери. Несколько лет он бродил без определенного места жительства, пока однажды не встретил барышню, которая взяла над ним опеку. Но вот загвоздка - она призрак, и никто, кроме главного героя, не видит ее.





Этот необычный союз между живым человеком и призраком создает уникальную динамику в игре. Призрак обеспечивает главного героя ценной информацией и подсказками, которые помогают разгадать загадки из его прошлого и находить ответы на вопросы. Вместе они отправляются на приключения и расследования, раскрывая тайны, скрытые в прошлом героя.





FatesCrossed предоставляет игрокам увлекательное историческое приключение, полное загадок и неожиданных поворотов событий. Эта игра подходит для тех, кто интересуется сюжетными играми с элементами драмы и надрывающимся сюжетом.