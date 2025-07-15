Описание

Семья, друзья и незнакомцы - это кинетический роман, предназначенный для взрослой аудитории. В этой интерактивной истории вы будете следить за жизнью и приключениями Паркера Моррисона, основного персонажа. Игра предлагает вам взглянуть на его отношения с разными персонажами вокруг него - семьей, друзьями и незнакомцами.





Вас ждут захватывающие истории, возможность принимать ключевые решения и влиять на ход событий. Как игрок, вы сможете исследовать разные сюжетные ветви и узнать, какие последствия могут возникнуть в зависимости от ваших выборов.





Этот кинетический роман призван погрузить вас в живую историю, полную драмы, интриг и важных моментов, и предоставить вам возможность почувствовать себя как часть этого мира и влиять на его развитие.