Family, Friends and Strangers (18+) v2025.06
Влияйте на судьбы и отношения в жизни Паркера Моррисона
Семья, друзья и незнакомцы - это кинетический роман, предназначенный для взрослой аудитории. В этой интерактивной истории вы будете следить за жизнью и приключениями Паркера Моррисона, основного персонажа. Игра предлагает вам взглянуть на его отношения с разными персонажами вокруг него - семьей, друзьями и незнакомцами.
Вас ждут захватывающие истории, возможность принимать ключевые решения и влиять на ход событий. Как игрок, вы сможете исследовать разные сюжетные ветви и узнать, какие последствия могут возникнуть в зависимости от ваших выборов.
Этот кинетический роман призван погрузить вас в живую историю, полную драмы, интриг и важных моментов, и предоставить вам возможность почувствовать себя как часть этого мира и влиять на его развитие.
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