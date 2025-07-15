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Family, Friends and Strangers (18+)

Family, Friends and Strangers (18+) v2025.06

Влияйте на судьбы и отношения в жизни Паркера Моррисона

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Версия:
2025.06
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 09:35
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 736 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 982
Описание

Семья, друзья и незнакомцы - это кинетический роман, предназначенный для взрослой аудитории. В этой интерактивной истории вы будете следить за жизнью и приключениями Паркера Моррисона, основного персонажа. Игра предлагает вам взглянуть на его отношения с разными персонажами вокруг него - семьей, друзьями и незнакомцами.


Вас ждут захватывающие истории, возможность принимать ключевые решения и влиять на ход событий. Как игрок, вы сможете исследовать разные сюжетные ветви и узнать, какие последствия могут возникнуть в зависимости от ваших выборов.


Этот кинетический роман призван погрузить вас в живую историю, полную драмы, интриг и важных моментов, и предоставить вам возможность почувствовать себя как часть этого мира и влиять на его развитие.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии Family, Friends and Strangers (18+)
Version 2024.06 Version TG 2024.06
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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