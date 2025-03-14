Ее юная жизнь была полна несчастий: трудные отношения с матерью, навязчивый отчим, издевательства в школе, борьба за чувство собственного достоинства в мире... Но все меняется, когда она встречает свое тотемное животное, Ведомые дела. Вооруженная уникальными способностями Driven Affairs и его готовностью помочь ей в их путешествии, она намеревается сделать что-то свое в жестком мире старшей школы.
Погрузившись в виртуальную реальность игры и ее интригующий сюжет, вы обнаружите, что становитесь более вовлеченным, исследуя новые пути и возможности. Являетесь ли вы поклонником романтики или тайн, фэнтези или научной фантастики, «Управляемые дела» полны интриг. Будьте в курсе событий с растущим составом персонажей, проходящих через различные пути и концовки с этим романтическим визуальным романом.
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