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Driven Affairs (18+)

Driven Affairs (18+) 0.7.0

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Версия:
0.7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 226 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
50 494
Скриншоты
Описание

Ее юная жизнь была полна несчастий: трудные отношения с матерью, навязчивый отчим, издевательства в школе, борьба за чувство собственного достоинства в мире... Но все меняется, когда она встречает свое тотемное животное, Ведомые дела. Вооруженная уникальными способностями Driven Affairs и его готовностью помочь ей в их путешествии, она намеревается сделать что-то свое в жестком мире старшей школы.


Погрузившись в виртуальную реальность игры и ее интригующий сюжет, вы обнаружите, что становитесь более вовлеченным, исследуя новые пути и возможности. Являетесь ли вы поклонником романтики или тайн, фэнтези или научной фантастики, «Управляемые дела» полны интриг. Будьте в курсе событий с растущим составом персонажей, проходящих через различные пути и концовки с этим романтическим визуальным романом.


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Скачать Driven Affairs (18+) 226 Мб Ссылка 2 226 Мб
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