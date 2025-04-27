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Doors (18+)

Doors (18+) 0.4.0

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Версия:
0.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:46
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 455 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 152
Скриншоты
Описание

Многие геймеры ищут визуально привлекательную, увлекательную игру, которая не боится рисковать. Что ж, вы нашли его! Doors (18+) предлагает красивые визуальные эффекты, захватывающий геймплей и осмысленную сюжетную линию — и все это в упаковке для взрослых. Исследуйте жизнь четырех усыновленных детей, которые учатся справляться со сложными проблемами взросления в любящей, но неблагополучной семье.


Стать частью чего-то уникального! Испытайте откровенный контент, как никогда раньше, и погрузитесь в захватывающую игру для взрослых, которая сочетает в себе привлекательные визуальные эффекты и интригующий сюжет. Готовьтесь к приключениям — Doors (18+) ждут вас!


Информация о модах

v0.4.0

🖼️ 300+ новых рендеров
🔊 Добавлены новые звуковые эффекты (SFX)
🎞️ 12 анимаций, включая переработанные

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Игра входит в подборки:
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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