Описание

Многие геймеры ищут визуально привлекательную, увлекательную игру, которая не боится рисковать. Что ж, вы нашли его! Doors (18+) предлагает красивые визуальные эффекты, захватывающий геймплей и осмысленную сюжетную линию — и все это в упаковке для взрослых. Исследуйте жизнь четырех усыновленных детей, которые учатся справляться со сложными проблемами взросления в любящей, но неблагополучной семье.





Стать частью чего-то уникального! Испытайте откровенный контент, как никогда раньше, и погрузитесь в захватывающую игру для взрослых, которая сочетает в себе привлекательные визуальные эффекты и интригующий сюжет. Готовьтесь к приключениям — Doors (18+) ждут вас!