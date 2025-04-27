Doors (18+) 0.4.0
Многие геймеры ищут визуально привлекательную, увлекательную игру, которая не боится рисковать. Что ж, вы нашли его! Doors (18+) предлагает красивые визуальные эффекты, захватывающий геймплей и осмысленную сюжетную линию — и все это в упаковке для взрослых. Исследуйте жизнь четырех усыновленных детей, которые учатся справляться со сложными проблемами взросления в любящей, но неблагополучной семье.
Стать частью чего-то уникального! Испытайте откровенный контент, как никогда раньше, и погрузитесь в захватывающую игру для взрослых, которая сочетает в себе привлекательные визуальные эффекты и интригующий сюжет. Готовьтесь к приключениям — Doors (18+) ждут вас!
v0.4.0
🖼️ 300+ новых рендеров
🔊 Добавлены новые звуковые эффекты (SFX)
🎞️ 12 анимаций, включая переработанные
Скачать Doors (18+) v0.4.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.