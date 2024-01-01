Hanawakening (18+) - больше никаких общих сюжетных линий! Получите Hanwanking прямо сейчас и узнайте о новом мире, где вы сможете играть не только для себя, но и для всего бара!





В основе игры лежит увлекательная история, где главному герою будут даваться различные миссии. Сенсационная графика сделает игровой процесс еще более захватывающим. Игра предназначена для игроков старше 18 лет, поэтому никакой цензуры не требуется. Взрослый главный герой в графике 18+? Захватывающая история с непредсказуемым концом? Захватывающий геймплей и многое другое! Все это ждет вас в Hanwaking!