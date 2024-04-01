Knightly Passions (18+) - Рыцари, демоны и магия. Неповторимый визуальный роман: увлекательный, сложный и никогда не скучный. Игра не даст вам спать по ночам благодаря захватывающему сюжету и замысловатому дизайну, а также заставит вас найти все концовки!





С Knightly Passions ваш компьютер становится порталом в другой мир приключений. Игра полна пышных рисунков — всего можно найти более 130 нарисованных от руки иллюстраций.





Стать героем собственной истории! Познакомьтесь с шестью типами персонажей, сражающихся за свою жизнь. А если вы готовы принять вызов, примите участие в семи эпических битвах против страшных боссов, которые давным-давно запечатались в этих землях.