Knightly Passions (18+) 1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.2
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 09:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 852 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
60
Комментарии:
2
Просмотров:
115 720
Knightly Passions (18+) - Рыцари, демоны и магия. Неповторимый визуальный роман: увлекательный, сложный и никогда не скучный. Игра не даст вам спать по ночам благодаря захватывающему сюжету и замысловатому дизайну, а также заставит вас найти все концовки!
С Knightly Passions ваш компьютер становится порталом в другой мир приключений. Игра полна пышных рисунков — всего можно найти более 130 нарисованных от руки иллюстраций.
Стать героем собственной истории! Познакомьтесь с шестью типами персонажей, сражающихся за свою жизнь. А если вы готовы принять вызов, примите участие в семи эпических битвах против страшных боссов, которые давным-давно запечатались в этих землях.
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