Описание

Our Only Man (18+) - Игра, не похожая ни на одну другую. Гротескный и забавный, но интимный и пугающий, вы возьмете на себя управление семьей, которая должна переехать в новый город, чтобы жить со всеми своими новыми соседями. Испытайте историю этой семьи, когда они пытаются приспособиться к изменению окружающей среды, людей и образа жизни.





Главный герой в последние годы все чаще проявляет признаки того, что он проигрывает битву со своим аутизмом. Что это будет означать для его семьи? Как они приспособятся или смогут? Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок или брат или сестра жили с такой же судьбой?