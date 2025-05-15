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Our Only Man (18+)

Our Only Man (18+) 0.31

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Версия:
0.31
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:24
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 669
Скриншоты
Описание

Our Only Man (18+) - Игра, не похожая ни на одну другую. Гротескный и забавный, но интимный и пугающий, вы возьмете на себя управление семьей, которая должна переехать в новый город, чтобы жить со всеми своими новыми соседями. Испытайте историю этой семьи, когда они пытаются приспособиться к изменению окружающей среды, людей и образа жизни.


Главный герой в последние годы все чаще проявляет признаки того, что он проигрывает битву со своим аутизмом. Что это будет означать для его семьи? Как они приспособятся или смогут? Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок или брат или сестра жили с такой же судьбой?


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Our Only Man (18+)


Комментарии (1)
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Like
Like 28 января 2023 14:49
014 нет русского
+1
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