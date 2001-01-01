Cataclyzm - это фантастический мир, возникший в результате загадочного катаклизма, который объединил два разных мира в единое целое. В этом мире живут разнообразные обитатели, включая людей и гуманоидных животных, известных как фурри.





Вы взлетаете на роль Майлза, мальчика-сироты, которого воспитывает заботливая и привлекательная монахиня в деревенской церкви. Ваше путешествие по миру Cataclyzm будет полно приключений, встреч с дикими зверями, эротическими встречами с привлекательными женщинами и принятием непростых решений.





В игре вас ждут увлекательные сюжетные линии, разнообразные задания и возможность исследовать огромный мир Cataclyzm. Вы сможете бросить вызов дикой природе, разгадывать тайны этого мира и развивать своего героя, чтобы стать настоящим героем. Помните, что игра находится в стадии разработки, и ваша поддержка поможет разработчикам предоставлять больше контента и регулярные обновления, чтобы удовлетворить интересы игроков и создать захватывающий игровой опыт в мире Cataclyzm.