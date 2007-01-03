Описание

Taffy Tales (18+) - "Семейные сказки" - это игра, которая рассказывает историю об одном обычном парне, страдающем от раздвоения личности, и его приключениях в небольшом городке. В этом городке каждый простой житель скрывает свою темную сторону.





Игроки будут встречать десятки уникальных персонажей, каждый со своей семьей и родственниками. Они будут погружены в оригинальную историю, полную загадок и тайн. В игре также будет множество побочных квестов, которые позволят игрокам исследовать различные аспекты мира и развивать историю главного героя.





Важно отметить, что игра содержит элементы взрослого искусства (артов). Пользователи должны быть внимательны и участниками, которым интересны такие контенты и готовы их принять. "Семейные сказки" предлагает уникальный и захватывающий геймплей, погружающий игроков в тематику раздвоения личности и истории городка с его мрачными тайнами.