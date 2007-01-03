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Taffy Tales (18+)

Taffy Tales (18+) 1.07.3a

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2
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Версия:
1.07.3a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
40 104
Скриншоты
Описание

Taffy Tales (18+) - "Семейные сказки" - это игра, которая рассказывает историю об одном обычном парне, страдающем от раздвоения личности, и его приключениях в небольшом городке. В этом городке каждый простой житель скрывает свою темную сторону.


Игроки будут встречать десятки уникальных персонажей, каждый со своей семьей и родственниками. Они будут погружены в оригинальную историю, полную загадок и тайн. В игре также будет множество побочных квестов, которые позволят игрокам исследовать различные аспекты мира и развивать историю главного героя.


Важно отметить, что игра содержит элементы взрослого искусства (артов). Пользователи должны быть внимательны и участниками, которым интересны такие контенты и готовы их принять. "Семейные сказки" предлагает уникальный и захватывающий геймплей, погружающий игроков в тематику раздвоения личности и истории городка с его мрачными тайнами.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Taffy Tales (18+) v1.07.3a MOD APK

Скачать Taffy Tales (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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Отзывы о Taffy Tales (18+)


Комментарии (4)
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Гыга
Гыга 30 июня 2024 17:26
Нет русского языка
+5
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Ignil
Ignil 31 марта 2024 22:34
Не могу понять как начать с первого дня ?
0
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Blue
Blue 19 февраля 2024 18:26
Пишет "приложение не установлено"
0
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Greed
Greed 23 августа 2023 04:55
Я не могу скачать с двух ссылок пишет что приложение не установлено.
0
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