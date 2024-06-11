Игра "My Bimbo Dream" является визуальным романом, ориентированным на различные темы и сюжетные линии, включая бимбофикацию, коррупцию и NTR. В игре игрок берет на себя роль Рэндалла, который возвращается домой после окончания колледжа. Он сталкивается с ситуацией, когда его квартирная хозяйка Сью выражает желание пройти операцию по увеличению груди.





Возникают вопросы и сомнения у Рэндалла относительно этого решения Сью. Он размышляет о том, как это повлияет на их отношения и взаимодействие. Он также осознает, что увеличение груди может привлечь больше внимания к Сью со стороны других людей. Рэндалл задается вопросом, как он будет справляться с этой ситуацией и как это может изменить динамику их отношений.





Однако важно отметить, что содержание и тематика игры "My Bimbo Dream" может быть оскорбительным или неприемлемым для некоторых людей. Всегда важно уважать предпочтения и границы других, а также осознавать, что фантазии и игры должны быть основаны на согласии и взаимном уважении.