Описание

The Cabin – Summer Vacation (18+) - В игре "Теневые связи" вы встречаетесь с обычной жизнью, которая меняется после того, как ваш "друг детства" начинает увлекаться алкоголем. Вам не ясны причины его пристрастия, но это вызывает в вас раздражение. Вместе с алкогольными пристрастиями возникает и новое влечение к спорам, которые кажется, стали для него источником энергии.





Вашей соседкой по дому становится молодая девушка, на несколько лет младше вас, и она наивна. Ваш "друг детства" непонятным образом раздражается ею, и вам кажется, что ему требуется защита. Вы чувствуете ответственность перед соседкой и готовы заботиться о ней. Каждый раз, когда ваш "друг детства" достает бутылку алкоголя, вы знаете, что скоро последует ссора. Он злится на мелочи, например, на носки, оставленные на полу.





"Теневые связи" предлагает вам погрузиться в эту историю и принять решения, которые будут влиять на развитие событий. Вашей задачей будет попытаться разобраться в причинах поведения вашего "друга детства" и защитить вашу соседку от его негативного влияния. Вам предстоит пройти через эмоциональные испытания и принять важные решения, которые определят исход их отношений и вашу судьбу в этой истории.