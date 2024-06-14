Turning the Page (18+) - У Феликса и Софи Пейдж всегда было особое отношение к своей профессии и студентам, которым они преподавали. Их страсть к знаниям и образованию была явно видна в каждой лекции и в каждой беседе с учениками. Они были известны своим профессионализмом и заботой о своих студентах, и это делало их одними из самых популярных преподавателей в колледже.





Но один из их учеников, Максим, стал исключением. С самого начала Феликс и Софи заметили, что он особенный. Он был невероятно талантливым и умным, но в то же время имел таинственную и темную сторону. Максим выделялся среди других студентов своими эксцентричными взглядами и загадочным поведением.





Со временем отношение Максима к Феликсу и Софи начало изменяться. Он стал проявлять все больший интерес к ним не только как преподавателям, но и как людям. Он начал участвовать во внеклассных мероприятиях, задавать глубокие и философские вопросы и проявлять большой интерес к их личной жизни.