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Turning the Page (18+)

Turning the Page (18+) 0.25.0

Особенные отношения между преподавателями и учеником
3
1
Скачать (764 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.25.0
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 764 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
18 253

Turning the Page (18+) - У Феликса и Софи Пейдж всегда было особое отношение к своей профессии и студентам, которым они преподавали. Их страсть к знаниям и образованию была явно видна в каждой лекции и в каждой беседе с учениками. Они были известны своим профессионализмом и заботой о своих студентах, и это делало их одними из самых популярных преподавателей в колледже.


Но один из их учеников, Максим, стал исключением. С самого начала Феликс и Софи заметили, что он особенный. Он был невероятно талантливым и умным, но в то же время имел таинственную и темную сторону. Максим выделялся среди других студентов своими эксцентричными взглядами и загадочным поведением.


Со временем отношение Максима к Феликсу и Софи начало изменяться. Он стал проявлять все больший интерес к ним не только как преподавателям, но и как людям. Он начал участвовать во внеклассных мероприятиях, задавать глубокие и философские вопросы и проявлять большой интерес к их личной жизни.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Turning the Page (18+) 0.25.0 взлом

Скачать Turning the Page (18+) 764 Мб Ссылка 2 764 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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