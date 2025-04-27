Path to Lust (18+) 0.1
Выросший в одиночестве, наделённый силой — выбери судьбу героя на пути испытаний и соблазнов
Path to Lust — это визуальный роман для взрослых с элементами ролевой игры, где ты следишь за историей сироты, воспитанного в уединении, который вырастает в сильного, но наивного юношу. Каждые пять минут ты принимаешь решения, влияющие на развитие событий: строишь отношения, открываешь новые сцены и сталкиваешься с непростыми моральными выборами.
Игра предлагает разветвлённый сюжет, множество вариантов действий и атмосферу приключений, перемежающуюся откровёнными моментами. Проект рассчитан на взрослую аудиторию, поддерживает офлайн-прохождение и понравится тем, кто ищет историю взросления с акцентом на свободу выбора и исследование разных граней характера.
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.