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Path to Lust (18+)

Path to Lust (18+) 0.1

Выросший в одиночестве, наделённый силой — выбери судьбу героя на пути испытаний и соблазнов
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 18:49
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
123
Скриншоты
Описание

Path to Lust — это визуальный роман для взрослых с элементами ролевой игры, где ты следишь за историей сироты, воспитанного в уединении, который вырастает в сильного, но наивного юношу. Каждые пять минут ты принимаешь решения, влияющие на развитие событий: строишь отношения, открываешь новые сцены и сталкиваешься с непростыми моральными выборами.


Игра предлагает разветвлённый сюжет, множество вариантов действий и атмосферу приключений, перемежающуюся откровёнными моментами. Проект рассчитан на взрослую аудиторию, поддерживает офлайн-прохождение и понравится тем, кто ищет историю взросления с акцентом на свободу выбора и исследование разных граней характера.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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