Описание

Path to Lust — это визуальный роман для взрослых с элементами ролевой игры, где ты следишь за историей сироты, воспитанного в уединении, который вырастает в сильного, но наивного юношу. Каждые пять минут ты принимаешь решения, влияющие на развитие событий: строишь отношения, открываешь новые сцены и сталкиваешься с непростыми моральными выборами.





Игра предлагает разветвлённый сюжет, множество вариантов действий и атмосферу приключений, перемежающуюся откровёнными моментами. Проект рассчитан на взрослую аудиторию, поддерживает офлайн-прохождение и понравится тем, кто ищет историю взросления с акцентом на свободу выбора и исследование разных граней характера.