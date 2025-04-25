Описание

The Harem Garage — это сюжетная гоночная игра с элементами симулятора и визуального романа. Ты играешь за парня без блата и денег, но с талантом к вождению и желанием изменить свою жизнь. Каждые пять минут — уличные заезды, прокачка машины, рискованные манёвры и первые шаги на андеграундной сцене, где уважают только скорость и характер.





Побеждай в гонках, строй репутацию, знакомься с ключевыми персонажами и открывай доступ к новым авто, трассам и возможностям. Игра сочетает драйв, историю и личные выборы, которые влияют на развитие карьеры и отношений. Работает офлайн, не требует доната и подойдёт всем, кто хочет почувствовать дух настоящих уличных гонок с яркой атмосферой и простой, но цепляющей мечтой — стать первым.