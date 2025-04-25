android-1.ru / Игры / Эротические игры / The Harem Garage (18+)
The Harem Garage (18+)

The Harem Garage (18+) 0.18

Прорвись в андеграунд, сядь за руль и докажи, что у тебя есть всё, кроме тормозов
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.18
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:43
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 431 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

The Harem Garage — это сюжетная гоночная игра с элементами симулятора и визуального романа. Ты играешь за парня без блата и денег, но с талантом к вождению и желанием изменить свою жизнь. Каждые пять минут — уличные заезды, прокачка машины, рискованные манёвры и первые шаги на андеграундной сцене, где уважают только скорость и характер.


Побеждай в гонках, строй репутацию, знакомься с ключевыми персонажами и открывай доступ к новым авто, трассам и возможностям. Игра сочетает драйв, историю и личные выборы, которые влияют на развитие карьеры и отношений. Работает офлайн, не требует доната и подойдёт всем, кто хочет почувствовать дух настоящих уличных гонок с яркой атмосферой и простой, но цепляющей мечтой — стать первым.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать The Harem Garage (18+) v0.18 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать The Harem Garage (18+) 431 Мб Ссылка 2 431 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Corrupted Key (18+)
Corrupted Key (18+)
Version: 0.01
Through the Lens (18+)
Through the Lens (18+)
Version: 0.10
Blood Ties (18+)
Blood Ties (18+)
Version: 0.1.0 Alpha
Demon Lord Karin-chan RPG (Мод меню)
Demon Lord Karin-chan RPG (Мод меню)
Version: 1.2.1
I Love Your Wife (18+)
I Love Your Wife (18+)
Version: 0.15
Bloom Again (18+)
Bloom Again (18+)
Version: 0.1
Girls and Blocks (18+)
Girls and Blocks (18+)
Version: 1.2.36
The Mystery of NTR (18+)
The Mystery of NTR (18+)
Version: 0.1

Отзывы о The Harem Garage (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив