Описание

I Love Your Wife — это взрослый визуальный роман с элементами комедии, драмы и нестандартных решений. Ты играешь за участника супружеской пары, которая решает вынести личные фантазии на свет и попробовать то, о чём раньше только говорили. Каждые несколько минут — разговор, выбор, сцена, где нужно определить, куда заведёт откровенность: к сближению, конфликту или полной переоценке отношений.





Сюжет развивается в зависимости от твоих решений: можно пойти по пути экспериментов, сохранить доверие или, наоборот, испытать границы дозволенного. Разветвлённая структура с множеством развилок, выразительные персонажи и лёгкий юмор на фоне пикантных ситуаций делают игру интересной и на повторное прохождение. Поддерживается офлайн, не требует доната, рассчитана на взрослых игроков, которым важны не только сцены, но и последствия выбора.