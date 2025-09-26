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I Love Your Wife (18+)

I Love Your Wife (18+) 0.15

Исследуй границы отношений, делай выбор и наблюдай, как страсть меняет всё
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Версия:
0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 518 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

I Love Your Wife — это взрослый визуальный роман с элементами комедии, драмы и нестандартных решений. Ты играешь за участника супружеской пары, которая решает вынести личные фантазии на свет и попробовать то, о чём раньше только говорили. Каждые несколько минут — разговор, выбор, сцена, где нужно определить, куда заведёт откровенность: к сближению, конфликту или полной переоценке отношений.


Сюжет развивается в зависимости от твоих решений: можно пойти по пути экспериментов, сохранить доверие или, наоборот, испытать границы дозволенного. Разветвлённая структура с множеством развилок, выразительные персонажи и лёгкий юмор на фоне пикантных ситуаций делают игру интересной и на повторное прохождение. Поддерживается офлайн, не требует доната, рассчитана на взрослых игроков, которым важны не только сцены, но и последствия выбора.


Информация о модах

v0.15

– Добавлено около 115 новых изображений и 2 анимации
– Изначально планировалось выпустить обновление позже с большим объёмом контента, но первая часть вышла больше, чем ожидалось, и заняла больше времени
Вторая часть будет включена в следующее обновление, так как её завершение может занять слишком много времени
Добавлена версия для Android
→ Проведите вверх по экрану, чтобы открыть меню
– Теперь можно начать сразу с новой версии, выбрав «Start from 0.15» в левом углу главного меню

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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