I Love Your Wife (18+) 0.15
Исследуй границы отношений, делай выбор и наблюдай, как страсть меняет всё
I Love Your Wife — это взрослый визуальный роман с элементами комедии, драмы и нестандартных решений. Ты играешь за участника супружеской пары, которая решает вынести личные фантазии на свет и попробовать то, о чём раньше только говорили. Каждые несколько минут — разговор, выбор, сцена, где нужно определить, куда заведёт откровенность: к сближению, конфликту или полной переоценке отношений.
Сюжет развивается в зависимости от твоих решений: можно пойти по пути экспериментов, сохранить доверие или, наоборот, испытать границы дозволенного. Разветвлённая структура с множеством развилок, выразительные персонажи и лёгкий юмор на фоне пикантных ситуаций делают игру интересной и на повторное прохождение. Поддерживается офлайн, не требует доната, рассчитана на взрослых игроков, которым важны не только сцены, но и последствия выбора.
v0.15
– Добавлено около 115 новых изображений и 2 анимации
– Изначально планировалось выпустить обновление позже с большим объёмом контента, но первая часть вышла больше, чем ожидалось, и заняла больше времени
→ Вторая часть будет включена в следующее обновление, так как её завершение может занять слишком много времени
– Добавлена версия для Android
→ Проведите вверх по экрану, чтобы открыть меню
– Теперь можно начать сразу с новой версии, выбрав «Start from 0.15» в левом углу главного меню
Скачать I Love Your Wife (18+) v0.15 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.