Erotica (18+) - Ты молодой человек, полный энергии и ищущий новых приключений. После окончания колледжа ты оказываешься без дела и не знаешь, чем заняться. Но тогда твой дядя-затворник Джордж внезапно возвращается из своего долгого отпуска и предлагает тебе легкую работу по дому на время его отсутствия. Это становится для тебя отличной возможностью заработать немного денег и пожить в новом месте, пока настоящая жизнь не начнется.





Ты помнишь, как в детстве часто посещал дядю Джорджа и проводил там незабываемое время. Но с годами связь со всеми теми, кого ты знал в его окружении, постепенно прервалась. Теперь, возвращаясь в это место, ты полон волнения и любопытства о том, что тебя ждет.





По приезде ты встречаешь молодую девушку по имени Райли, которая живет рядом с домом твоего дяди. Вскоре вы обновляете свою дружбу и она становится твоим гидом по местности, показывая тебе окрестности и знакомя с новыми людьми. Вместе с ней ты также знакомишься с ее лучшей подругой Лилли, которая обладает спонтанностью и непредсказуемостью.





Под Райли и Лилли ты начинаешь погружаться в местную жизнь, открывая для себя новых друзей и возможности для веселья и вечеринок. Но в то же время, ты осознаешь, что это последний период беззаботности перед началом настоящей взрослой жизни. Каждый день приносит новые приключения, вызовы и возможности для самооткрытия.