Версия:
1.0 Remake
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 369 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 882
Описание
LIVING WITH VICKY (18+) - Вы и ваша мать оказались в новом доме после развода с вашим отцом. Это может быть сложная ситуация, которая требует взаимопонимания и поддержки. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на "быть полным", я рекомендую использовать это новое изменение в вашей жизни, чтобы укрепить отношения со своей матерью. Возможно, вы можете проводить больше времени вместе, общаться, делиться интересами и поддерживать друг друга. Разделение семьи может быть сложным, но построение здоровых и близких отношений может помочь вам преодолеть трудности и создать новые положительные воспоминания.
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