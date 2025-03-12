Описание

LIVING WITH VICKY (18+) - Вы и ваша мать оказались в новом доме после развода с вашим отцом. Это может быть сложная ситуация, которая требует взаимопонимания и поддержки. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на "быть полным", я рекомендую использовать это новое изменение в вашей жизни, чтобы укрепить отношения со своей матерью. Возможно, вы можете проводить больше времени вместе, общаться, делиться интересами и поддерживать друг друга. Разделение семьи может быть сложным, но построение здоровых и близких отношений может помочь вам преодолеть трудности и создать новые положительные воспоминания.