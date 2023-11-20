Two Horns (18+) (Мод, Без мозаики) 1.3.0
Two Horns - Living In the Town With Ogres (18+) - это проект, созданный для взрослой аудитории геймеров, которые ценят игры с глубокой системой выбора действий в хорошо проработанных игровых мирах. В этой игре вам предоставляется почти полная свобода в ваших приключениях. Вы можете следовать за сюжетом, полностью погрузившись в историю, или же забыть о ней и отправиться на самостоятельное исследование улиц города.
Главный герой был удивлён, когда ему встретилась девушка с двумя рогами и необычной просьбой. Он слышал несколько раз о том, что в этом городе давно живут огры, но эта встреча полностью потрясла его представления о мире. Игрокам предстоит принимать решения, которые повлияют на развитие событий и отношения с персонажами, а также раскроют разнообразные аспекты загадочного мира города.
"Two Horns - Living In the Town With Ogres (18+)" обещает захватывающее взрослое приключение, полное неожиданностей, эмоциональных моментов и интересных выборов.
Удаление мозаики/Вспомогательные предметы
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.