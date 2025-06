Описание

Two Horns - Living In the Town With Ogres (18+) - это проект, созданный для взрослой аудитории геймеров, которые ценят игры с глубокой системой выбора действий в хорошо проработанных игровых мирах. В этой игре вам предоставляется почти полная свобода в ваших приключениях. Вы можете следовать за сюжетом, полностью погрузившись в историю, или же забыть о ней и отправиться на самостоятельное исследование улиц города.





Главный герой был удивлён, когда ему встретилась девушка с двумя рогами и необычной просьбой. Он слышал несколько раз о том, что в этом городе давно живут огры, но эта встреча полностью потрясла его представления о мире. Игрокам предстоит принимать решения, которые повлияют на развитие событий и отношения с персонажами, а также раскроют разнообразные аспекты загадочного мира города.





"Two Horns - Living In the Town With Ogres (18+)" обещает захватывающее взрослое приключение, полное неожиданностей, эмоциональных моментов и интересных выборов.