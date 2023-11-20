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Two Horns (18+) (Мод, Без мозаики)

Two Horns (18+) (Мод, Без мозаики) 1.3.0

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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
20-11-2023, 11:27
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 413 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 527
Скриншоты
Описание

Two Horns - Living In the Town With Ogres (18+) - это проект, созданный для взрослой аудитории геймеров, которые ценят игры с глубокой системой выбора действий в хорошо проработанных игровых мирах. В этой игре вам предоставляется почти полная свобода в ваших приключениях. Вы можете следовать за сюжетом, полностью погрузившись в историю, или же забыть о ней и отправиться на самостоятельное исследование улиц города.


Главный герой был удивлён, когда ему встретилась девушка с двумя рогами и необычной просьбой. Он слышал несколько раз о том, что в этом городе давно живут огры, но эта встреча полностью потрясла его представления о мире. Игрокам предстоит принимать решения, которые повлияют на развитие событий и отношения с персонажами, а также раскроют разнообразные аспекты загадочного мира города.


"Two Horns - Living In the Town With Ogres (18+)" обещает захватывающее взрослое приключение, полное неожиданностей, эмоциональных моментов и интересных выборов.


Информация о модах

Удаление мозаики/Вспомогательные предметы

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Скачать Two Horns (18+) (Мод, Без мозаики) v1.3.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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