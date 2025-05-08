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NTR Corp (18+)

NTR Corp (18+) Part 6

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Версия:
Part 6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 687
Скриншоты
Описание

NTRCORP - это захватывающее приключение, предлагающее игрокам погрузиться в мир изометрической игры с открытым миром. В этой уникальной истории вы окажетесь в образе Рона и его жены, которые решают оставить позади свою прежнюю жизнь и отправиться на исследование нового фантастического образа жизни в среде NTR/рогоносца/горячей жены. Вас ожидает удивительное приключение в "Океанопии" - возвышающемся здании, стоящем посреди бескрайнего океана.


Присоединившись к Рону и его жене, вы сможете поселиться в очаровательном районе внутри башни. Здесь вы обнаружите не только неожиданные дружеские отношения, но и интересные знакомства с разнообразными персонажами. В ходе игры вы будете раскрывать истории жителей этого уникального мира, решать сложные головоломки и преодолевать трудности.


По мере того как Рон и его жена строят свою новую совместную жизнь, их путешествие становится настоящим исследованием страсти, взаимности и пленительных чудес, которые скрыты в прекрасном мире "Океанопии". Вас ждут волнующие открытия, увлекательные приключения и неожиданные повороты сюжета, делающие этот мир по-настоящему захватывающим и непредсказуемым.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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