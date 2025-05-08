Описание

NTRCORP - это захватывающее приключение, предлагающее игрокам погрузиться в мир изометрической игры с открытым миром. В этой уникальной истории вы окажетесь в образе Рона и его жены, которые решают оставить позади свою прежнюю жизнь и отправиться на исследование нового фантастического образа жизни в среде NTR/рогоносца/горячей жены. Вас ожидает удивительное приключение в "Океанопии" - возвышающемся здании, стоящем посреди бескрайнего океана.





Присоединившись к Рону и его жене, вы сможете поселиться в очаровательном районе внутри башни. Здесь вы обнаружите не только неожиданные дружеские отношения, но и интересные знакомства с разнообразными персонажами. В ходе игры вы будете раскрывать истории жителей этого уникального мира, решать сложные головоломки и преодолевать трудности.





По мере того как Рон и его жена строят свою новую совместную жизнь, их путешествие становится настоящим исследованием страсти, взаимности и пленительных чудес, которые скрыты в прекрасном мире "Океанопии". Вас ждут волнующие открытия, увлекательные приключения и неожиданные повороты сюжета, делающие этот мир по-настоящему захватывающим и непредсказуемым.