NTR Corp (18+) Part 6
NTRCORP - это захватывающее приключение, предлагающее игрокам погрузиться в мир изометрической игры с открытым миром. В этой уникальной истории вы окажетесь в образе Рона и его жены, которые решают оставить позади свою прежнюю жизнь и отправиться на исследование нового фантастического образа жизни в среде NTR/рогоносца/горячей жены. Вас ожидает удивительное приключение в "Океанопии" - возвышающемся здании, стоящем посреди бескрайнего океана.
Присоединившись к Рону и его жене, вы сможете поселиться в очаровательном районе внутри башни. Здесь вы обнаружите не только неожиданные дружеские отношения, но и интересные знакомства с разнообразными персонажами. В ходе игры вы будете раскрывать истории жителей этого уникального мира, решать сложные головоломки и преодолевать трудности.
По мере того как Рон и его жена строят свою новую совместную жизнь, их путешествие становится настоящим исследованием страсти, взаимности и пленительных чудес, которые скрыты в прекрасном мире "Океанопии". Вас ждут волнующие открытия, увлекательные приключения и неожиданные повороты сюжета, делающие этот мир по-настоящему захватывающим и непредсказуемым.
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