Описание

Shadows - это детективная игра, в которой вы воплощаете роль детектива, работающего над расследованием исчезновения Руби Пампер. Прошло уже более года с момента её исчезновения, и вы одиноко решаете раскрывать тайны, связанные с этим делом. Ваша следующая подсказка указывает на отдаленное семейное поместье, которое становится ключевым местом вашего расследования.





Вам предстоит исследовать поместье, раскрывать тайные прошлые события и распутывать запутанные загадки. Чем глубже вы погружаетесь в расследование, тем более странные и загадочные факты становятся явными. Каждый шаг на пути к разгадке приводит вас к более непонятным событиям, и вы сталкиваетесь с неожиданными поворотами, которые меняют ваше представление о происходящем.





Вам предстоит разгадать головоломки, собирать улики и пытаться раскрыть правду об исчезновении Руби Пампер. Игра обещает захватывающий сюжет, атмосферу загадочности и множество интригующих моментов, которые оставят вас в напряжении до самого конца.