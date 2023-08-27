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Shadows (18+)

Shadows (18+) 0.7

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Версия:
0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 317 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 959
Скриншоты
Описание

Shadows - это детективная игра, в которой вы воплощаете роль детектива, работающего над расследованием исчезновения Руби Пампер. Прошло уже более года с момента её исчезновения, и вы одиноко решаете раскрывать тайны, связанные с этим делом. Ваша следующая подсказка указывает на отдаленное семейное поместье, которое становится ключевым местом вашего расследования.


Вам предстоит исследовать поместье, раскрывать тайные прошлые события и распутывать запутанные загадки. Чем глубже вы погружаетесь в расследование, тем более странные и загадочные факты становятся явными. Каждый шаг на пути к разгадке приводит вас к более непонятным событиям, и вы сталкиваетесь с неожиданными поворотами, которые меняют ваше представление о происходящем.


Вам предстоит разгадать головоломки, собирать улики и пытаться раскрыть правду об исчезновении Руби Пампер. Игра обещает захватывающий сюжет, атмосферу загадочности и множество интригующих моментов, которые оставят вас в напряжении до самого конца.


Информация о модах

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Скачать Shadows (18+) v0.7 MOD APK

Скачать Shadows (18+) 317 Мб Ссылка 2 317 Мб
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Старые версии Shadows (18+)
Version 0.5 Version 0.6 Version TG 0.6


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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