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My Girlfriend Beth (18+)

My Girlfriend Beth (18+) 0.6

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Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:50
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 147
Скриншоты
Описание

My Girlfriend Beth - это интерактивная повествовательная игра, которая предлагает игрокам участвовать в истории жизни главного героя и его отношениях с девушкой по имени Бет. Игра ставит перед игроками разнообразные ситуации и выборы, которые влияют на ход сюжета и развитие отношений между персонажами.


События игры происходят в контексте университетской жизни и взаимоотношений. Игрокам предоставляется возможность принимать решения, которые определяют характерные черты и поступки главного героя, а также влияют на ход и исход сюжета. Игровая механика позволяет влиять на действия персонажей, выбирать диалоги и влиять на их отношения.


Сюжет игры строится на основе реалистичных событий и ситуаций, которые могут возникнуть в жизни студентов и молодых людей. Отношения, выборы и решения, сделанные игроком, создают уникальный опыт игры, позволяя взглянуть на динамику отношений и личностное развитие персонажей.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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