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Winds of the Destiny (18+)

Winds of the Destiny (18+) 0.12.0

Увлекательный визуальный роман с анимешным стилем и захватывающим сюжетом
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Версия:
0.12.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:02
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 257
Скриншоты
Описание

Winds of the Destiny (18+) — это визуальный роман для взрослых с яркой анимешной графикой, который приглашает вас в захватывающее приключение. Главный герой возвращается на родину после смерти матери, погружаясь в обыденную рутину. Но его жизнь меняется, когда он встречает могущественную женщину, которая видит в нём идеального кандидата для выполнения опасной миссии — победить её сестру и вернуть трон.


Сочетая глубокий сюжет и элементы современной жизни, игра предлагает множество неожиданных поворотов и интриг. Вас ждут запоминающиеся персонажи, уникальная атмосфера и богатый выбор решений, которые определяют ход истории. Погрузитесь в этот мир, наполненный тайнами, драмой и удивительными приключениями!


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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