Описание

FLX: Downfall of I-Dolls — это уникальный симулятор с элементами антиутопии, в котором вы возьмете под контроль группу идолов. Ваша цель — превратить их в главную сенсацию города, используя нестандартные методы, включая промывание мозгов и манипуляцию. Сделайте их своим личным гаремом или используйте их, чтобы распространять свое влияние на антиутопический мегаполис.





Игра предлагает динамический геймплей, где разрушение открывает доступ к новым локациям, контенту и возможностям. С каждым шагом вы сможете улучшать свое влияние и добавлять новые острые моменты в игру. FLX: Downfall of I-Dolls сочетает в себе захватывающий сюжет, интерактивность и смелые элементы, создавая незабываемый игровой опыт.