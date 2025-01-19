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FLX: Downfall of I-Dolls (18+)

FLX: Downfall of I-Dolls (18+) 0.11

Управляйте идолами и распространяйте влияние в антиутопическом мире
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Версия:
0.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 520 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 849
Скриншоты
Описание

FLX: Downfall of I-Dolls — это уникальный симулятор с элементами антиутопии, в котором вы возьмете под контроль группу идолов. Ваша цель — превратить их в главную сенсацию города, используя нестандартные методы, включая промывание мозгов и манипуляцию. Сделайте их своим личным гаремом или используйте их, чтобы распространять свое влияние на антиутопический мегаполис.


Игра предлагает динамический геймплей, где разрушение открывает доступ к новым локациям, контенту и возможностям. С каждым шагом вы сможете улучшать свое влияние и добавлять новые острые моменты в игру. FLX: Downfall of I-Dolls сочетает в себе захватывающий сюжет, интерактивность и смелые элементы, создавая незабываемый игровой опыт.


Информация о модах

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Скачать FLX: Downfall of I-Dolls (18+) 520 Мб Ссылка 2 520 Мб
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