FLX: Downfall of I-Dolls (18+) 0.11
Управляйте идолами и распространяйте влияние в антиутопическом мире
Версия:
0.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 520 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 849
Описание
FLX: Downfall of I-Dolls — это уникальный симулятор с элементами антиутопии, в котором вы возьмете под контроль группу идолов. Ваша цель — превратить их в главную сенсацию города, используя нестандартные методы, включая промывание мозгов и манипуляцию. Сделайте их своим личным гаремом или используйте их, чтобы распространять свое влияние на антиутопический мегаполис.
Игра предлагает динамический геймплей, где разрушение открывает доступ к новым локациям, контенту и возможностям. С каждым шагом вы сможете улучшать свое влияние и добавлять новые острые моменты в игру. FLX: Downfall of I-Dolls сочетает в себе захватывающий сюжет, интерактивность и смелые элементы, создавая незабываемый игровой опыт.
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