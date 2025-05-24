Описание

На пустынной дороге за пределами Хоума, штат Луизиана, скрывается джентльменский клуб Heaven’s Door — место, которое на первый взгляд кажется обычным заведением. Вы проезжаете мимо него снова и снова, но однажды что-то внутри вас меняется. Любопытство заставляет вас остановиться, зайти внутрь, и с этого момента ваша жизнь больше никогда не будет прежней. Этот выбор откроет вам мир, полный тайн и неожиданных поворотов.





Внутри клуба вы найдете не просто развлечение, а дверь к чему-то большему — возможно, к разгадке своей судьбы. Атмосфера пропитана магией, а люди вокруг кажутся не теми, кем они являются на первый взгляд. Готовы ли вы раскрыть все секреты этого места? Приготовьтесь к непредсказуемому путешествию, которое затянет вас с первой минуты. Heaven’s Door ждет вас.