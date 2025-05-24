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Heaven’s Door (18+)

Heaven’s Door (18+) Ch.2 0.2

Загадочный клуб, который изменит вашу жизнь навсегда
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Версия:
Ch.2 0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 17:01
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 399 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 116
Скриншоты
Описание

На пустынной дороге за пределами Хоума, штат Луизиана, скрывается джентльменский клуб Heaven’s Door — место, которое на первый взгляд кажется обычным заведением. Вы проезжаете мимо него снова и снова, но однажды что-то внутри вас меняется. Любопытство заставляет вас остановиться, зайти внутрь, и с этого момента ваша жизнь больше никогда не будет прежней. Этот выбор откроет вам мир, полный тайн и неожиданных поворотов.


Внутри клуба вы найдете не просто развлечение, а дверь к чему-то большему — возможно, к разгадке своей судьбы. Атмосфера пропитана магией, а люди вокруг кажутся не теми, кем они являются на первый взгляд. Готовы ли вы раскрыть все секреты этого места? Приготовьтесь к непредсказуемому путешествию, которое затянет вас с первой минуты. Heaven’s Door ждет вас.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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