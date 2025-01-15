Описание

Cabin Cruise (18+) — это визуальный роман для взрослых, который предлагает сочетание симпатичной графики, увлекательного сюжета и системы выбора, позволяющей влиять на развитие событий. Главный герой получает в наследство огромный круизный лайнер, который уже не пользуется прежней популярностью, ставя семейный бизнес на грань выживания.





Чтобы спасти дело, он становится частью команды, исследуя изнутри все тонкости управления и решая проблемы. Вас ждут оригинальные декорации, интересные персонажи и захватывающие ситуации, которые помогут раскрыть секреты судна и, возможно, вернуть ему былую славу. Cabin Cruise — это история о втором шансе, приключениях и ярких моментах, которые ждут на каждом повороте. Ваше путешествие начинается сейчас!