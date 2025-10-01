Описание

Cursed Forest Quest — это захватывающий визуальный роман, который отправляет вас в мрачное путешествие, полное испытаний и опасностей. Вы — искатель приключений, которому король поручил важнейшую миссию: найти лекарство от чумы, уничтожающей человеческие королевства.





На пути к цели лежит темный проклятый лес, населённый опасными существами, ловушками и древними тайнами. Вас сопровождает ваша преданная спутница, могущественная жрица Валлабелль, чья поддержка станет ключом к преодолению многих препятствий. Cursed Forest Quest предлагает линейный сюжет с акцентом на эмоциональную глубину и интригующие испытания. Погрузитесь в мир, где каждый шаг в лесу может стать последним, и узнайте, хватит ли у вас силы и решимости выполнить эту миссию.